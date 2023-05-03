В Ростове контрактник получил 6 лет колонии за уклонение от службы в период мобилизации

Приговор утвердили в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 6 лет колонии осудили контрактника, который уклонялся от службы в период мобилизации. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

- Подсудимого признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован в Южном окружном военном суде, - говорится на сайте инстанции.

Известно, что вердикт огласили в расположении воинской части, в присутствии личного состава.

По данным следствия, 14 декабря 2022 года контрактник «самовольно оставил воинскую часть и уклонялся от службы до 16 января 2023 года», то есть отсутствовал дольше месяца.

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