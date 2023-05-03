Спрос на услуги единой сети банкоматов вырос на 20% Фото: Андрей АБРАМОВ

В феврале 2023 года в рамках интеграции в единую группу ВТБ, РНКБ и «Открытие» провели объединение сети банкоматов. Это позволило существенно расширить возможности клиентов. За три месяца, по подсчетам специалистов, совокупный оборот наличных через устройства самообслуживания вырос на 21%.

- Создание общей сети банкоматов стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов сети выросло до 20 тысяч. Это стратегически важно. К примеру, наш банк ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для наших пользователей расширилась на региональные центры и отделения в Крыму. Теперь клиенты могут воспользоваться услугой снятия или пополнения своей карты без комиссии практически в любом регионе в деловой поездке или в отпуске, – отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Юрия Андресова, объединение банкоматных сетей банков существенно расширило возможности клиентов. А директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин отметил, что теперь, благодаря созданию сети банкоматов, клиенты, которые живут в Республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России.

На сегодняшний день единая банкоматная сеть объединенных банков покрывает практически все регионы страны и насчитывает 19,5 тыс. устройств.