В Ростове-на-Дону завершился региональный чемпионат «Профессионалы»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В конце апреля в Ростове-на-Дону состоялся региональный чемпионат «Профессионалы». Он был организован при поддержке Правительства Ростовской области, Министерства общего и профессионального образования и банка «Центр-инвест».

Чемпионат проходил на базе колледжей и техникумов региона по основным компетенциям рабочих профессий и в сфере IT. На соревновательных площадках присутствовали как студенты, школьники и педагоги, так и руководители образовательных организаций, а также специалисты и руководители предприятий реального сектора экономики.

В Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики в рамках Чемпионата прошли соревнования по трем компетенциям: веб-технологии, сетевое и системное администрирование, автоматизация бизнес-процессов организаций. За победу соревновались 23 участника в возрасте от 14 до 16 лет.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На базе Ростовского колледжа технологий машиностроения проходили соревнования по компетенциям, востребованным индустриальным сектором экономики Ростовской области.

В финальный день соревнований представитель банка вручил призы и подарки всем победителям и призерам чемпионата.

Чемпионат «Профессионалы» задает вектор для развития национальной системы образования на основе лучших практик, помогает настраивать образовательные программы и профессиональные стандарты, ориентированные на экономику региона.