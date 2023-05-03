В Ростовской области поймали нарушителей с незаконным уловом и запрещенными сетями

Нарушителей поймали в ходе операции «Путина 2023». Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

В Ростовской области задержали двух браконьеров, которые промышляли нелегальной ловлей рыбы. Теперь мужчинам грозит по 2 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

- В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» (части 1 статьи 256 УК РФ), - уточнили в УТ МВД России по СКФО.

Первого нарушителя поймали в порту Волгодонска. 44-летний безработный житель Багаевского района успел выловить около 20 штук судака, леща и сазана. У рыбака при себе было 40 метров лесковой сети.

Второго нарушителя, 55-летнего местного жителя, задержали в акватории Сухо-Соленовского залива. Во время обыска у него изъяли 140 метров ставных сетей и 15 штук рыбы.

Добавим, оба мужчины были ранее судимы, один за хранение наркотиков, другой за кражу.

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