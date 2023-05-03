В Ростове без вести пропал 83-летний пенсионер

Петр Ерещенко не выходит на связь третьи сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 83-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно информации, Петр Ерещенко не выходит на связь с 1 мая. Родственники уже третьи сутки не могут найти пропавшего пенсионера. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все улицы и районы города в поисках мужчины.

Рост Петра Ерещенко – около 165 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в серую ветровку и свитер, такого же цвета майку, синие спортивные штаны, черные туфли и черную фуражку.

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