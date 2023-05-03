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НовостиОбщество3 мая 2023 16:29

В Ростове-на-Дону суд назначил 4 года колонии заместителю главврача онкодиспансера

Ее признали виновной и приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима
Лейла МИРИШОВА
По версии следствия, женщина получила 11 взяток

По версии следствия, женщина получила 11 взяток

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове заместитель главного врача областного онкологического диспансера предстала перед судом. Ее обвиняли в коррупционных преступлениях. Об этом 3 мая сообщило региональное СУ СКР.

По версии следствия, женщина получила 11 взяток, в том числе в крупном размере и с вымогательством. Когда об этом стало известно, в отношении зама главного врача медучреждения возбудили уголовное дело.

Суд признал обвиняемую виновной. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщине в течение пяти лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

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