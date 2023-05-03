В Таганроге определили двух кандидатов на пост главы администрации города

В Таганроге определены имена двух кандидатов на пост главы администрации приморского города. Фото: Гордума Таганрога

В Таганроге определены имена двух кандидатов на пост главы администрации приморского города. Об этом сообщили на сайте гордумы 3 мая.

Отметим, что в конкурсе принимали участие пять кандидатов: Александр Ларионов, Александр Кипоть, Андрей Фатеев, Алексей Волвенко и Наталья Богатищева. По результатам профессионального тестирования и собеседования претендентов больше всех баллов набрали замглавы администрации Батайска по экономике Наталья Богатищева и министр общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

Их кандидатуры будут представлены гордуме для рассмотрения и принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации Таганрога. Заседание состоится завтра, 4 мая.

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