В Ростовской области в 2022 году уменьшилось число граждан с низкими доходами

По статистике, в регионе проживает 432 тысячи граждан с минимальными зарплатами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в прошлом году уменьшилось число граждан с низкими доходами. Об этом сообщили на сайте Росстата 2 мая.

Согласно информации ведомства, за 2022 год граждан с низкими доходами стало на 14% меньше. По статистике в донском регионе проживает 432 тысячи человек с доходом ниже прожиточного минимума, что составляет 10,2% от общего населения области.

Отметим, что в 2021 году граждан с низкими доходами было больше на 70 тысяч. За чертой бедности жили около 502 тысяч человек.

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