В Азовском районе нашли живой 28-летнюю женщину, пропавшую без вести

Установить ее местонахождение удалось спустя неделю со дня исчезновения. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Азовском районе нашли живой пропавшую 28-летнюю женщину. Об этом 3 мая сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По информации добровольцев, о ее местонахождении не было ничего известно почти неделю. Днем 26 апреля местная жительница ушла из дома и не вернулась. Родные не могли дозвониться ей несколько дней. На сообщения женщина тоже не отвечала.

В отчаянии родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Правоохранители вместе с добровольцами прочесывали весь район и ближайшие муниципалитеты.

Вечером 3 мая стало известно, что женщину нашли живой. Полицейские выясняют подробности ее исчезновения.

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