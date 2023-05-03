В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 39-летний водитель

Трагедия произошла на трассе «Ростов - Семикаракорск- Волгодонск». Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погиб 39-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Страшное ДТП произошло 3 мая около 15:30.

По информации ведомства, 39-летний водитель «Форд Транзит» двигался по трассе «Ростов - Семикаракорск- Волгодонск». В какой-то момент он не уступил дорогу автомобилю «Рено Магнум», под управлением 47-летнего водителя. В результате транспортные средства столкнулись.

- Водитель «Форд Транзит» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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