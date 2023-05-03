В Ростовской области в День Победы музей «Самбекские высоты» продлит свою работу

Комплекс будет работать до 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музей «Самбекские высоты» продлит свою работу в День Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Так, музейный комплекс 9 мая будет работать до 20:00. Губернатор поделился, что жители Таганрога обратились с просьбой продлить работу музея. Так, посетить комплекс смогут гораздо больше желающих.

Обычно «Самбекские высоты» можно было посетить с 10 до 18 часов. Отметим, что это самый масштабный региональный памятник, который посвящен событиям Великой Отечественной войны.

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(Подробности)