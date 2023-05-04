В Новочеркасске в параде Победы примут участие больше 20 единиц техники

Больше 20 единиц техники примут участие в параде. Фото: правительство Ростовской области

В Новочеркасске в параде Победы примут участие больше 20 единиц военной техники. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

По информации ведомства, помимо современной техники, в параде примут участие "Катюши" и "ЗИСы". Отметим, что мероприятие пройдет на центральной площади Новочеркасске. При этом, всю гусенечную технику оснастят спецнакладками. Это поможет не повредить асфальтобетонное покрытие улиц. В правительстве уточнили, что Танк Т-34 доставят в месту проведения военного парада специальным тралом.

- В составе пеших парадных расчетов пройдут военнослужащие Министерства обороны РФ, кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, – сообщили на сайте.

Обеспечивать порядок и безопасность во время проведения будут члены добровольной народной и казачьей дружин города. Вечером гостей и жителей города порадуют праздничным салютом.

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