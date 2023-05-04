В Ростовской области сгорел строительный вагончик

Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке произошел пожар в строительном вагончике. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло поздним вечером 3 мая на улице Мира, 35.
По предварительной информации, строительный вагончик начал полыхать около 21:50. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя бушевало на площади 12 квадратных метров. Полностью потушить строение удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Причина пожара устанавливается.
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