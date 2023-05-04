За год жители Ростовской области стали чаще хвалить качество дорог

Уровень удовлетворенности состоянием региональных дорог составил 57 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области по итогам 2022 года показатель удовлетворенности населения качеством региональных дорог превысил среднее значение по стране. Об этом сообщили донские власти, ссылаясь на данные ВЦИОМ.

- Уровень удовлетворенности состоянием региональных дорог составил 57 %. Это на 16 % выше, чем в 2021 году и на 1 % больше, чем в среднем по России. Об улучшении качества проезжих частей заявили 60 % опрошенных. По итогам 2021 года об этом говорили только 50 % респондентов, - отмечается на сайте правительства региона.

На Дону также зафиксировали рост удовлетворенности дорогами федерального значения. По итогам 2022 года показатель достиг 78 %, в 2021 году он был на уровне в 68 %. 40 % участников опроса признались, что им легко перемещаться по автодорогам в населенных пунктах.

- За последние два года проделали существенный объем работ. Приятно, что жители отметили улучшения. Вместе с тем мы понимаем, что положительная динамика по местным автодорогам минимальная. Это серьезный сигнал к тому, чтобы усилить взаимодействие с муниципалитетами, - сказал заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

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