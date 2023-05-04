В закупке минтранса Ростовской области на 3,5 миллиарда рублей нашли нарушения

Действия минтранса привели устранению конкуренции и обеспечению победы конкретных организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил нарушения, которые выявили донские антимонопольщики в закупке регионального минтранса по содержанию ряда дорог. Об этом сообщили в областной пресс-службе УФАС.

В ведомстве отметили, что минтранс укрупнил закупку, из-за чего выполнить работы по содержанию дорог могут только две организации.

— В аукционных документациях заказчик требовал выполнения 54 различных видов работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области, — отметили в УФАС. При этом дороги удалены друг от друга и не связаны между собой.

Также за счет того, что в закупке оказались практически все муниципалитеты области, увеличился размер обеспечения исполнения контрактов. Это затруднило подачу заявок на участие в конкурсе.

В конечном итоге объединение в один лот содержания различных дорог привело к устранению конкуренции и обеспечению победы конкретных организаций.

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