В Ростовской области в ДТП пострадал водитель кроссового мотоцикла

На дорогах общего пользования запрещено ездить на кроссовых мотоциклах и питбайках. Фото: Госавтоинспекция области. Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 3 мая, в городе Батайске Ростовской области на улице Цимлянской автомобиль сбил 16-летнего парня, ехавшего на кроссовом мотоцикле. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа Рио» при выезде с прилегающей территории, сдавая назад, не проверила безопасность маневра. Это привело к дорожно-транспортному происшествию. Машина наехала на мотоциклиста.

Подросток получил различные травмы. При этом он смог самостоятельно обратиться за помощью в медучреждение.

Госавтоинспекция напоминает о запрете управления кроссовыми мотоциклами и питбайками на дорогах общего пользования и призывает родителей более внимательно контролировать детей вне дома.

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