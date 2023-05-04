В Ростовской области из-за обильных осадков разрослись сорняки и начали болеть растения

За два месяца выпало на 30–50 % больше осадков, чем обычно Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В марте и апреле 2023 года в Ростовской области выпало на 30–50 % больше осадков, чем обычно. Из-за этого территории заполонили сорняки и начали болеть культурные растения, сообщают специалисты филиала Россельхозцентра.

Высаженным грядкам угрожают мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, а также другие болезни и вредители. Распространиться могут: горец вьюнковый, мокрица-звездчатка, пастушья сумка, дикая редька, полевой вьюнок, желтый осот, хвощ и другой ненужный бурьян.

Донским аграриям в этой ситуации рекомендуют проводить обработки гербицидами, фунгицидами, микробиологическими и гуминовыми удобрениями. Разрешается использовать регуляторы роста для улучшения состояния растений и повышения иммунитета.

Важно: применять советуют только препараты из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов.

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