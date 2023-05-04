В России внедряются платежные стикеры для оплаты покупок

​Фото: пресс-служба ВТБ

В России запускается пилотный проект по оплате покупок с помощью платежных стикеров. Они могут стать альтернативой сервисам бесконтактной оплаты при помощи смартфонов. Тестирование проекта проводит ВТБ среди действующих клиентов банка.

Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. При этом наклеиваемая часть стикеров не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал.

При этом стикер можно привязать как к основному счету пользователя, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному, что удобно для клиентов. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают работу по NFC.

- Банки ищут возможности для новых способов удобной оплаты, и платежные стикеры – одна из опций, которую мы предлагаем клиентам, но не единственная. Все активнее развивается платежи по QR-коду и через СБП, и в этих сегментах мы видим значительный потенциал для роста, – прокомментировал Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Отметим, что число клиентов, использующих оплату с помощью бесконтактных платежей СБП, за последние месяцы увеличилось на четверть. Ожидается, что доля таких операций на российском рынке удвоится и составит 13%.