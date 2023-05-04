В Ростовской области с начала года выявили 25 заболевших корью

В регионе от кори вакцинировано более 1,5 тысячи человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянии на 4 мая в Ростовской области лабораторно подтверждено 25 случаев заражения корью. При этом 16 из них были завезены из других регионов. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

В соответствии с эпидемиологическими требованиями, при подозрении на корь или ее регистрации, контактные лица вне зависимости от возраста (не имеющие прививок, не имеющие информации о них или получившие только одну прививку) подлежат вакцинации.

— В рамках подчищающей иммунизации вакцинировано более 1,5 тысячи человек, из них более 500 детей, — отметил Сергей Владимирович.

Для проведения вакцинации населения в Ростовскую область поступило более 20 тысяч доз коревой вакцины. Отметим, что все лица в возрасте до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно.

Напомним, что в середине апреля в донском регионе было зарегистрировано 15 заболевших корью.

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