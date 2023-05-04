В Ростовской области решили перейти на новый метод оценки сметной стоимости строительства

Ситуацию обсудили на заседании штаба по вопросам строительства. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ростовская область в числе семи регионов России начала поэтапный переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. Об этом сообщили донские власти.

Внедряют метод с 2022 года. Переходный период продлится до III квартала 2023 года. Промежуточные итоги этой работы уже обсудили на заседании штаба по вопросам строительства, реконструкции и капремонта.

Участники совещания отметили, что пока информация о сметных ценах поступила только от 17 территорий Дона из 55. Это, по мнению экспертов, может повлиять «на полноту и достоверность информации о фактической цене на строительные ресурсы в Ростовской области».

- Не нужно недооценивать важность этого мероприятия и последствия, которые возникнут при поверхностном отношении. Прошу максимально ускорить процесс по внесению информации, - заслушав доклады, заявил заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

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