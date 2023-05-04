Дождливая погода не помешала ростовчанам на 1 мая отправиться на пикники

Фото: МегаФон

Несмотря на дожди, ростовчане отметили Праздник Весны и Труда на природе. Об этом говорит увеличение трафика в загородных локациях. По сравнению с прошлым годом он вырос на 15%. Такой вывод сделали эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные клиентов.

Отдыхая за городом, абоненты не забывали делиться фотографиями и видео в социальных сетях и отправлять поздравления в мессенджерах. Так, на левом берегу Дона, в зоне многочисленных баз отдыха, горожане израсходовали на 57% больше интернета, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост трафика в районе парка «Левобережный» составил 32%.

- В праздники нагрузка на сеть увеличивается, особенно там, куда перемещается большинство абонентов. Для обеспечения им самого быстрого интернета, мы модернизировали в этом году часть объектов связи в местах привычного отдыха ростовчан. Поэтому пользователям был доступен просмотр «тяжелых» видеофайлов. Медианная скорость нашего интернета в Ростовской области составляет 29,91 Мбит/с. Это один из самых высоких показателей в стране, - прокомментировал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Множество жителей донского региона отметили 1 мая в других городах - Краснодаре, Москве, Ставрополе, Волгограде и Воронеже. При этом абоненты, которые отправились в Краснодарский край, предпочли остаться там на более длительный срок.

Как отмечают в сервисе «Авито Работа», более половины россиян хотели бы продлить майские праздники, а треть готова сделать это за счет сокращения январских каникул.