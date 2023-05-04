Жителей Ростовской области предупредили о новых магнитных бурях 20 и 21 мая

Магнитная буря может незначительно повлиять на метеозависимых людей Фото: Иван ВИСЛОВ

20 и 21 мая в Ростовской области снова ожидаются магнитные бури. На этот раз возмущения должны быть слабыми, соответствующими классу G1. Об этом рассказал магистрант кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Егор Казаков.

- Такая буря может незначительно повлиять на метеозависимых людей и привести к небольшим перепадам напряжения в электросетях. Но большей части населения переживать не стоит, - отметил эксперт.

По словам молодого ученого, область Солнца, из-за которой 23 и 24 апреля отмечали геомагнитный шторм класса G4, вновь будет повернута в сторону Земли. Магнитные изменения могут проявиться из-за «потока высокоэнергетичного солнечного ветра».

- Солнце, кроме света и тепла, отправляет в сторону Земли поток заряженных частиц, называемый солнечным ветром. Вблизи планеты эти частицы сталкиваются магнитосферой. В норме она отклоняет солнечный ветер, но так бывает не всегда. Иногда потоки усиливаются из-за вспышек, корональных выбросов масс или солнечных дыр, - пояснил Егор Казаков.

Добавим, геомагнитная буря не считается редким явлением. В зависимости от цикла солнечной активности можно ожидать от 1–2 до 50 бурь в год. Сейчас Солнце находится на пике активности, поэтому магнитные возмущения могут происходить чаще и быть сильнее.

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