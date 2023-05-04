Глава СК России потребовал отчет о расследовании гибели подростка в Ростовской области

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи из Ростовской области отчитаются перед главой СК России Александром Бастрыкиным о расследовании гибели подростка, на которого рухнула бетонная плита. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по донскому региону.
- Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, - информирует ведомство.
Напомним, 2 мая 2023 года в слободе Большая Мартыновка на территории с заброшенным зданием бетонная плита обрушилась на двух подростков. Один из мальчиков умер от полученных травм, второй попал в больницу.
После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
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