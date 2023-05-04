В Севастополе эксгибиционист раздевался перед 10-летними девочками

Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе 34-летний мужчина показывал свои гениталии 10-летним девочкам. Об этом сообщает "КП – Крым" со ссылкой на городскую прокуратуру.

По информации ведомства, летом 2022 года пьяный мужчина находился на детской площадке, где играли 10-летние девочки. Он подошел к ним и показал себя без белья. Дети в ужасе убежали с площадки. Однако, эксгибициониста это не остановило.

– Некоторое время мужчина следовал за ними и оставил их только после того, как проходящая мимо женщина предупредила, что вызовет полицию, – рассказали в прокуратуре.

Местного жителям правоохранители задержали в тот же день на территории роддома. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд. Ему грозит до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

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