В Ростове презентовали два новых фильма о Великой Отечественной войне

Участники встречи рассказали журналистам о съемках и премьерных показах художественных фильмов на тему войны. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сразу два короткометражных фильма о Великой Отечественной войне «Письмовик» и «Последний парад» были сняты на Дону в апреле 2023 года. Презентация новых кинолент прошла в ростовском Доме журналистов в четверг, 4 мая.

Известно, что в основу новых фильмов были положены рассказы руководителя донского поискового отряда «Миус-Фронт» и координатора движения «Бессмертный Полк» в регионе Андрея Кудрякова. Режиссер фильмов Михаил Кощин отметил, что рассказы донского поисковика «брали его за душу».

- Взятие высоты, сражение солдат с немецкими захватчиками – такие сцены предстают перед зрителями на экране, - рассказал Андрей Юрьевич. - Главный герой - старшина роты. Его не зря называют «письмовиком»: именно он пишет родным письма от бойцов. В съемках получасовой картины приняли участие профессиональные актеры театра имени Максима Горького. Несмотря на сжатые сроки работы над фильмом, они смогли прекрасно вжиться в свои роли.

Сообщается, что сами съемки проходили в полях Мясниковского района Ростовской области. Снять фильмы удалось благодаря, в том числе и предоставлению военной техники Донским военно-историческим музеем.

Помогали и местные жители. Так, когда во время ливней автомобили киношников застряли в поле, дончанин на своем автомобиле помог перевезти технику и людей. При этом за свои услуги он не взял ни копейки, назвав это своим вкладом в дело восстановления памяти о героях Великой Отечественной войны.

Показ новых фильмов пройдет в кинотеатре на проспекте Нагибина.

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