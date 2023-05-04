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НовостиОбщество4 мая 2023 15:57

На Ставрополье в домашнем пруду утонула годовалая девочка

Малышка оступилась и упала в воду
Лейла МИРИШОВА
В какой-то момент девочка оступилась и упала в воду.

В какой-то момент девочка оступилась и упала в воду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье годовалый ребенок утонул в пруду у бабушки. Об этом сообщает "КП – Ставрополь". Трагедия случилась 2 мая.

По версии следствия,малышка находилась в гостях у бабушки. Ребенка ненадолго оставили без присмотра. Она сразу же обратила внимание на декоративный пруд и направилась к нему. В какой-то момент девочка оступилась и упала в воду.

Взрослые заметили это слишком поздно. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи СК России назначили судебно-медицинскую экспертизу. Детали произошедшего устанавливают следователи.

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