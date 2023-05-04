Акция состоится 5 мая в 12 часов дня
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Таганроге школьники станцуют вальс Победы. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.
Согласно опубликованной информации, акция состоится в пятницу, 5 мая в 12 часов. Традиционно школьники станцуют на Октябрьской площади под известную композицию "Синий платочек". Отметим, что всероссийская акция проходит каждый год. В 2022 году в ней приняли участие порядка двух тысяч школьников.
Напомним, что приморский город принимается участие в этой акции с 2016 года.
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