Акция состоится 5 мая в 12 часов дня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге школьники станцуют вальс Победы. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

Согласно опубликованной информации, акция состоится в пятницу, 5 мая в 12 часов. Традиционно школьники станцуют на Октябрьской площади под известную композицию "Синий платочек". Отметим, что всероссийская акция проходит каждый год. В 2022 году в ней приняли участие порядка двух тысяч школьников.

Напомним, что приморский город принимается участие в этой акции с 2016 года.

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