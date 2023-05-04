На Кубани простятся с погибшими аниматорами

Родственники погибшей девушки планируют ее похоронить на родине – в Красноярском крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае простятся с погибшими аниматорами. Об этом сообщает "КП – Кубань" 4 мая. Родственники погибшей девушки планируют ее похоронить на родине – в Красноярском крае. С убитым мужчиной близкие простятся в Усть-Лабинске.

Отметим, что аниматоры пропали 29 апреля. Они направлялись домой, но по пути угодили в дорожную яму и пробили колесо. После этого, связь с ними пропала. Их сгоревший автомобиль обнаружили спустя два дня, а через сутки нашли тело мужчины. Вечером 3 мая правоохранители подтвердили и смерть девушки.

Троих подозреваемых в жестоком убийстве правоохранители задержали в разных городах. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. Известно, что все трое были ранее судимы за угон автомобиля, драки и организацию вооруженной банды.

- Фигуранты напали на потерпевших, завладели наличностью и банковскими картами, с которых сняли более 180 тысяч рублей.Затем мужчину и девушку убили, а автомобиль сожгли, чтобы скрыть следы преступлений, – сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отец состарился за два дня»: в Ростовской области простились с подростком, на которого упала бетонная плита

В Ростовской области около ста человек пришли проститься с мальчиком, погибшим под рухнувшей плитой в заброшке

(Подробности)