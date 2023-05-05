На праздничных выходных ростовчан ждет пасмурная погода и небольшой дождь

На майских праздниках в Ростове значительно похолодает Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на праздничных выходных гостей и жителей города ждет пасмурная погода. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Так, 6 мая, в донской столице ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут всего +12. Скорость ветра в эти дни достигнет 12 метров в секунду.

7 и 8 мая в городе существенно похолодает. Днем ожидается пасмурная погода и возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха не поднимется выше +15 градусов. Вечером в донской столице будет +11...+8. Скорость ветра составит 15 метров в секунду.

8 и 9 мая в Ростове синоптики прогнозируют пасмурную погоду и кратковременный дождь. Столбики термометров днем покажут до +13 градусов, а вечером температура составит всего +8. Скорость ветра в эти дни достигнет 13 метров в секунду.

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