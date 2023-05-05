На Ростовской АЭС в рамках программы импортозамещения запустят в производство более 150 видов запасных частей

За три года в рамках модернизации оборудование станции обновлено на 111%. Фото: правительство Ростовской области

На Ростовской АЭС запустят в производство больше 150 видов запасных частей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Отметим, что в перечне комплектующих есть валы, втулки, оси, штока арматуры и другие комплектующие. Эти запчасти производятся на площадке атомной станции в рамках проекта импортозамещения. Для нужд АЭС был модернизирован станочный парк цеха централизованного ремонта, где рабочие выполняют изготовление необходимых комплектующих. Отметим, что за три года оборудование было обновлено на 111%. Сегодня здесь работает больше 50 станков.

Так, до конца текущего года на атомной станции планируется ввести в эксплуатацию новый участок – термический. Благодаря этому, можно будет осуществлять отжиг и закалку деталей.

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