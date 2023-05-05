В Новочеркасске с 5 по 9 мая действует запрет на запуск квадрокоптеров

Запрет действует с 5 по 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске действует запрет на запуск квадрокоптеров с 5 по 9 мая. Об этом сообщили на сайте городской администрации 4 мая.

Запрет действует в местах массового скопления людей, а также при репетициях Парада Победы. Отметим, что они будут проходить 5, 7 и 9 мая. Причиной ограничений стало усиление мер безопасности.

- А также при проведении других праздничных мероприятий с 6 по 9 мая включительно, – отметили в в городской администрации.

Отметим, что в Параде Победы примут участие более 20 единиц спецтехники. В их число входят знаменитые "Катюши"и танк Т-34.

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