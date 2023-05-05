В России создадут Центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли

В России создается Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

На базе компании «ИНФОРМ» в России создается Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. Он будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса и обеспечит предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов.

«Ростелеком» консолидировал 100% долей в ООО «ИНФОРМ», представляющем телекоммуникационный бизнес группы «ЛУКОЙЛ». Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли (49,9%) обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере.

- Приобретаемый телекоммуникационный бизнес — привлекательный для «Ростелекома» актив, поскольку дает возможность эффективнее обслуживать подразделения группы «ЛУКОЙЛ» и дополнительно предоставлять заказчику весь спектр цифровых продуктов. Мы готовы предложить самые востребованные технологии и комплексные решения для бизнеса, в том числе, с использованием сервисной модели оказания услуг, — рассказал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома».

Как отметил Валерий Ермаков, объединение отраслевой экспертизы партнера с инфраструктурой провайдера откроет новые возможности для заказчиков «Ростелекома» в нефтегазовой отрасли.

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