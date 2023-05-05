11 мая ряд улиц Ростова-на-Дону и несколько СНТ на весь день оставят без воды

Ресурс не будет поступать в краны с 9 до 21 часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 мая на нескольких улицах Ростова-на-Дону на весь день отключат воду. Об этом жителей города предупреждает «Ростовводоканал».

Ресурс не будет поступать в краны с 9 до 21 часа в границах: Комарова - Волкова - Капустина - Бодрая - Евдокимова - Грибной - Тракторная - Пихтовый - Хвойная - Созидания - Пацаева.

Воду также не будут подавать в котельную № 3 и в садовые товарищества Полиграфист, Ригель, Полиграфист-2, Рассвет, Весна, Северный. Причина коммунальных ограничений - ремонт задвижки по улице Орбитальной.

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