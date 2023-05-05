В Ростовский областной суд на пересмотр направили дело экс-замгубернатора Сергея Сидаша

Дело передали на новое рассмотрение весной этого года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону снова рассмотрят дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Сергея Сидаша. Слушания пройдут в Ростовском областном суде, это подтвердили в пресс-службе инстанции.

Дату первого заседания еще не назначили. Напомним, весной четвертый кассационный суд передал материлы на новое рассмотрение. До этого, в 2022 году, экс-чиновник получил условный срок.

Известно, что Ростовский облсуд снова будет изучать дело о «золотом песке» «Ростов Арены». Сергея Сидаша в рамках этого разбирательства подозревают в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Добавим, вместе с основным подозреваемым на скамье подсудимых сейчас также находятся Андрей Андросов и Валентин Леванов. Им предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

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