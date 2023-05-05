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НовостиОбщество5 мая 2023 8:33

С 27 мая улицу Народного Ополчения в Ростове сделают односторонней

Такое решение приняли для «повышения пропускной способности проезжей части»
Ангелина СКИБА
Машины пустят в одну сторону на отрезке пути от Соборного до Семашко

Машины пустят в одну сторону на отрезке пути от Соборного до Семашко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 мая на одной из улиц Ростова-на-Дону введут одностороннее движение. Об этом говорится в сообщении городского департамента автодорог.

- Односторонний режим движения введут на улице Народного Ополчения, от Соборного до Семашко, в восточном направлении. Будет запрещена остановка и стоянка машин на четной стороне улицы, парковаться разрешат на нечетной стороне, - предупредили водителей.

Как поясняют власти, дорожные изменения необходимы «для повышения пропускной способности и безопасности движения».

Добавим, с 27 мая в донской столице также нельзя будет оставлять транспорт на участке Театрального, от Восточной до Максима Горького, с западной стороны.

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