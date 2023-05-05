В Ростове-на-Дону в суд передали дело гендиректора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева

Предварительное слушание назначили на 17 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пролетарский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело в отношении генерального директора АО «Ростовводоканал» Михаила Поркшеева. Об этом говорится на сайте инстанции.

- Поступило уголовное дело в отношении подозреваемого по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), - говорится в опубликованном сообщении.

Судя по данным электронной картотеки, материалы зарегистрировали 27 апреля 2023 года, в мае с ними ознакомился судья. Предварительное слушание назначили на 17 мая 2023 года.

Напомним, в 2022 году подозреваемого под арест отправил Ленинский районный суд. Предварительно, управленец, обладая полномочиями в отношениии одного из ООО, «договорился с неустановленными лицами» и заключил договоры с частной охраной. Это привело к необоснованным тратам и нанесло ущерб организации.

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