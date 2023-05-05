Выставки в Шолоховском музее ко Дню Победы: что посмотреть в Вешенской и окрестностях

Гостей Вешенской и Каргинской станиц ждут на нескольких мероприятиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу несколько выставок посвятят 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на площадке музея-заповедника М.А. Шолохова.

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ НАД ДОНОМ»

Так, 7 мая в станице Вешенской на смотровой площадке Народного дома пройдет праздничная литературно-музыкальная программа в честь Дня Победы. Гости праздника услышат военные и казачьи песни, стихотворения и прозу военных лет. Каждый зритель сможет не просто посмотреть и послушать выступления артистов, но и сам исполнить любимые строки о Родине и Победе.

ВЫСТАВКА «ДОНБАСС НЕПОКОРЕННЫЙ»

15 мая в станице Каргинской на мельничном подворье Тимофея Каргина начнется работа выставки «Донбасс непокоренный» из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Это уже вторая экспозиция донецких музеев, которая выставляется на этой площадке. Выставка посвящена Дню Победы и 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

ВЫСТАВКА «С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ»

Посетители Усадьбы Михаила Шолохова могут посетить выставку открытом «С праздником Победы!». В экспозиции — лишь некоторые из многочисленных поздравлений, которые в разные годы получал писатель с мировым именем от фронтовиков, от родных и друзей, от школьников и студентов, от известных деятелей культуры и искусства, от преданных читателей со всей страны.

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