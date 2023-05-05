Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре: создатели представляют короткий тизер со съемок

Премьера сериала состоится в мае на Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизер со съемок 8-серийной психологической драмы «Балет».

Тизер со съемок (смотреть).

Тизер со съемок (скачать).

Режиссером-постановщиком «Балета» выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPY END, а хореографом-постановщиком – лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.

- Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень! — отметил Сангаджиев.

По сюжету на главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс – бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра она будет ставить оригинальный современный спектакль.

Сцену «Главному театру страны» подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов «Лебединое озеро» и «Жизель».

В проекте «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие.

«Балет» / основной постер (скачать)

Премьера сериала «Балет» (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals.