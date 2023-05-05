В Ростовской области заработала современная билетная система. Фото: Архив КП

В рамках пилота СберТройка в сотрудничестве с ведущим оператором платежной системы области ООО «АРПС» во всех муниципалитетах Ростовской области запустили современную московскую билетную систему. 4 млн жителей теперь смогут оплатить проезд картой «Тройка», банковскими картами, региональной транспортной и льготной картой «Простор»».

Система будет работать в 2390 транспортных средствах области, что составляет более 90% городского транспорта региона.

- С 1 мая 2023 года стартовала программа по переводу льготных категорий граждан на маршрутах регулярных пассажирских перевозок на электронный учёт. Внедрение системы позволит перевозчикам получать компенсацию за проезд льготников из регионального и федерального бюджетов и сделает работу более эффективной и прозрачной, — отметил заместитель министра транспорта Ростовской области Беликов Дмитрий Сергеевич.

Для удобства пассажиров, которые пользуются банковскими картами, будет предоставлен доступ к личному кабинету, где можно посмотреть историю поездок.

Также внедрение современной билетной системы выгодно администрации области: власти региона получают качественный инструмент для аналитики пассажиропотока, благодаря которому прозрачность платежей в городском транспорте увеличивается до 70%.

Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

- Развитие бесконтактной оплаты – одно из приоритетных направлений Сбера в Ростовской области. Сегодня в регионе более 80% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд безналично. Банк активно работает с правительством Ростовской области и оператором платежной системы над расширением географии транспортного проекта: оплатить поездку безналичным способом можно не только в городском и областном транспорте, но и в пригородных поездах, – рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

На данном этапе пополнить карту «Простор» можно в отделениях Почты России, в банкоматах и терминалах банка, а также в мобильном приложении. Карта оформляется по месту регистрации в отделении социальной защиты населения города Ростов-на-Дону и Ростовской области.