Эксперты узнали, в каких регионах России жители активнее копят на пенсию Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте-апреле текущего года эксперты ВТБ провели исследование среди клиентов и выяснили, жители каких регионов активнее копят на пенсию. Средняя сумма счета оказалась выше у клиентов из Москвы. Также в пятерку лидеров вошли Ярославская область, Санкт-Петербург, Тульская область и Республики Марий Эл.

Средний возраст клиента негосударственного пенсионного фонда составил 35-45 лет. При этом молодежь стала сознательнее подходить к обеспечению своего благосостояния в будущем – возраст заключения договора с фондом в онлайн-каналах снизился с 35 в 2021 году до 30 лет в 2022-м.

Женщины чаще мужчин склонны задумываться о будущем и стараются обеспечить его стабильность с помощью долгосрочных сберегательных программ.

Большинство клиентов фонда проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Свердловской, Иркутской и Ростовской областях.

- Мы видим, что в последние годы новые клиенты негосударственных пенсионных фондов «молодеют». Они задумываются о своем будущем заранее и планируют сбережения так, чтобы создать значительный дополнительный капитал к выплатам, положенным от государства. Почти все операции по счету в НПФ сегодня можно выполнить онлайн в личном кабинете без посещения отделений фонда, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.