73-летнего бизнесмена из Новошахтинска поймали с поддельными сигаретами на 1,4 млн рублей

Задержанный находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области у 73-летнего предпринимателя из Новошахтинска изъяли более 11 тысяч пачек немаркированных сигарет. Общая сумма нелегального товара составила 1,4 млн рублей, сообщили в транспортной полиции.

По данным ведомства, мужчина приобрел контрафакт для последующей продажи. Поддельный ассортимент нашли на витринах торговых павильонов, принадлежащих бизнесмену.

- Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение немаркированных табачных изделий в особо крупном размере»), - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Добавим, максимальное наказание в этом случае может составить до 6 лет лишения свободы.

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