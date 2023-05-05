Власти Ростовской области передали в зону специальной операции партию автомобилей

Общая стоимость закупленного имущества составила 7 млн рублей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Власти Ростовской области закупили и отправили в зону СВО три автомобиля «УАЗ Патриот» и две «Нивы». Транспорт по поручению губернатора передал заместитель главы региона Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

Общая стоимость имущества составила 7 млн рублей. Машины будут использоваться военными одной из частей Ростовской области.

- Правительство региона регулярно оказывает помощь бойцам, принимающим участие в специальной операции. Только из бюджета выделено более 80 млн рублей на закупку техники, оборудования и обмундирования, - рассказал Вадим Артемов.

Также областные власти оказывают адресную помощь мобилизованным и членам их семей, на региональном уровне действует 25 различных форм социальной поддержки.

Добавим, также на Дону сейчас работает Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Добровольные пожертвования, которые поступают от отдельных людей и предприятий, идут на закупку вещей, не входящих в стандартный набор Минобороны. В фонд перечислили более 900 млн рублей.

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