Жителя Таганрога осудили на 17 лет колонии за жестокое убийство знакомого валютчика

Приговор вынесли по нескольким уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области на 17 лет колонии строгого режима осудили жителя Таганрога. Приговор вынесли сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе за жестокое убийство. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, в октябре 2021 года подозреваемый предложил знакомому приехать в гости и обменять валюту. Когда мужчина прибыл, бандит напал на него, убил и забрал себе более 2,4 млн рублей.

- После этого предполагаемый преступник поместил тело жертвы в его же автомобиль, вывез за город, поджег, а потом столкнул машину с обрыва на прибрежную полосу Азовского моря, - рассказали в прокуратуре.

Известно, что приговор суда по этому делу еще не вступил в силу.

Задержанного осудили за разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийство ( ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), незаконное приобретение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также за приобретение и хранение наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

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