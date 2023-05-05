«Россельхозбанк» планирует отсудить у Минфина Ростовской области 41,5 млн рублей

Причины финансовых претензий неизвестны Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области АО «Россельхозбанк» подал иск о взыскании убытков к Минфину, Минкульту, правительству Ростовской области, а также к Минфину России. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Арбитражного суда донского региона.

Известно, что банк потребовал от властей 41,5 млн рублей. Причины финансовых претензий неизвестны.

Заявление на рассмотрение приняли в прошлом месяце, 21 апреля. Предварительные слушания назначены на 6 июня 2023 года.

Добавим, третьим лицом в рамках дела выступит Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

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Приговор в силу пока не вступил (подробности)