«Россельхозбанк» планирует отсудить у Минфина Ростовской области 41,5 млн рублей

Причины финансовых претензий неизвестны
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области АО «Россельхозбанк» подал иск о взыскании убытков к Минфину, Минкульту, правительству Ростовской области, а также к Минфину России. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Арбитражного суда донского региона.
Известно, что банк потребовал от властей 41,5 млн рублей. Причины финансовых претензий неизвестны.
Заявление на рассмотрение приняли в прошлом месяце, 21 апреля. Предварительные слушания назначены на 6 июня 2023 года.
Добавим, третьим лицом в рамках дела выступит Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
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