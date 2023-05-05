В Ростовской области 30 управляющим компаниям не продлили лицензии

Собственникам домов, которыми занимались лишенные лицензии УК, придется выбрать по новой способ управления Фото: Дмитрий Кутепов

В государственной жилищной инспекции Ростовской области завершили продление срока лицензий управляющих компаний, срок действия которых истекает 1 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обратились в госжилинспекцию области 245 управляющих компаний. Из них лицензия была продлена 215 компаниям, а 30 отказано в продлении. Основная причина отказа – грубое нарушение лицензионных требований, а именно: наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, а также неразмещение информации в полном объеме по каждому многоквартирному дому в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Сведения об управляющих компаниях, чьи лицензии не продлили, направили в администрации городов и районов, на территории которых они работали. Собственникам домов, которыми занимались эти УК, придется выбрать по новой способ управления. Если они этого не сделают, то орган местного самоуправления обязан провести конкурс по выбору управляющих организаций.

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