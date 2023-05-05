В Ростовской области нашли 150 тонн зараженных семян льна

После проверки нарушителю вынесли предупреждение Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области на одном из складов Усть-Донецкого района нашли 150 тонн семян льна, зараженного амброзией. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает управление Россельхознадзора.

- Юридическому лицу вынесли предостережение. Партию льна с примесью направили на переработку, чтобы сорняк потерял жизнеспособность, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, амброзия засоряет полевые культуры, огороды, сады и луга. Она наносит вред культурным растениям и снижает плодородие почвы. Чаще всего от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Сорняк также вредит здоровью людей, вызывая аллергию.

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