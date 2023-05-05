В Ростове-на-Дону с прошлого года разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину

Мужчину ищут несколько месяцев. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове с прошлого года разыскивают пропавшего 51-летнего мужчину. Об этом сообщили в поиском отряде "ЛизаАлерт".

Павел Пахаруков последний раз выходил на связь с близкими 1 октября прошлого года. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все улицы, районы города и области.

Рост пропавшего – около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, и зеленые глаза. В чем был одет пропавший неизвестно.

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(Подробности)