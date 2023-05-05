В Шахтах назначили нового сити-менеджера

К должностным обязанностям Андрей Горцевской приступит с 10 мая. Фото: администрация Шахт

В Шахтах выбрали нового сити-менеджера. Об этом сообщили на сайте городской администрации 5 мая.

Согласно опубликованной информации, новую должность занял председатель местной гордумы Андрей Горцевской. К должностным обязанностям он приступит с 10 мая. Отметим, что за пост главы администрации боролись трое претендентов.

В связи с этим и с учетом требований законодательства о местном самоуправлении, Андрей Горцевской досрочно сложил полномочия председателя гордумы, – сообщили в администрации.

Исполняющим обязанности председателя гордумы Шахт избран Константин Корнеев.

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(Подробности)