В правительстве РФ обсудили вопросы газификации Ростовской области

На встрече рассмотрели источники финансирования реконструкции и строительства соцобъектов. Фото: правительство Ростовской области

В правительстве РФ обсудили актуальные вопросы газификации Ростовской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Так, в ходе встречи губернатор Ростовской области Василий Голубев и зампредседателя правительства РФ Александр Новак обсудили меры поддержки жителей отдельных категорий на покупку внутридомового газораспределительного оборудования и проведение работ по прокладке сетей внутри участка.

Отметим, что в период с 2021 по 2025 год планируется реализовать больше 400 объектов газоснабжения в 340 муниципалитетах. Так, в прошлом году в Ростовской области к газу подключили больше 17 тысяч домов. В 2023 году планируется еще пять тысяч домов.

- На встрече также были рассмотрены вопросы об источниках финансирования реконструкции и строительства ряда социальных объектов в регионе, а также о совершенствовании законодательства по упрощению присоединения к газовым сетям домовладений в том случае, если владельцем сетей является физическое лицо, – сообщили на сайте правительства.

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