В Ростове на Западном «КамАЗ» с землей опрокинулся на бок

Водитель грузовика не справился с управлением на улице Малиновского. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове произошла авария с «КамАЗом». Как сообщили в региональном УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось днем 5 мая на Западном.

По данным ведомства, около 14 часов 52-летний мужчина за рулем грузовика ехал по улицу Малиновского. В районе дома №67, между улицами Таганрогской и Доватора, он не справился с управлением. «КамАЗ» завалился на бок посреди дороги. Из кузова высыпалась земля, которую водитель перевозил.

Из-за аварии на участке образовалась пробка. Автомобилистам приходилось объезжать машину и груз.

- В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

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(Подробности)